KÜTAHYA İl Jandarma ekipleri, iki genci otomobilde uyuşturucu kullandıkları sırada yakaladı. B.K. ve E.K. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçta 5 gram metamfetamin, 3 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
■ MURAT ŞENBAKLAVACI
Otomobile uyuşturucu baskını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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