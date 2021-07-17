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Haberler Kütahya Otomobile uyuşturucu baskını

Otomobile uyuşturucu baskını

Otomobile uyuşturucu baskını

17.7.2021

KÜTAHYA İl Jandarma ekipleri, iki genci otomobilde uyuşturucu kullandıkları sırada yakaladı. B.K. ve E.K. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçta 5 gram metamfetamin, 3 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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