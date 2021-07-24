Feci kazada can pazarı! Kafa kafaya çarpıştılar

Kaza, Çivril ilçesi Denizli-Uşak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çivril istikametinden Uşak'a doğru giden Ramazan K. idaresindeki FE-053-NX yabancı plakalı otomobil, Dinar istikametinden Çivril istikametine dönmek üzere kavşak içerisine giriş yapan Şerife U. kontrolündeki 20 ABL 269 plakalı otomobile çarptı.

Murat Dağı yolu Dörtdeğirmen köyü yakınlarındaki kazanın ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Rabia B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Rabia B'nin hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Gediz'de dün, Mehmet A. yönetimindeki 45 FJ 718 plakalı hafif ticari araç ile İsmail G'nin kullandığı 52 FK 998 plakalı otomobil, Murat Dağı yolu Dörtdeğirmen köyü yakınlarında çarpışmıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Emine ve Şenay A. ile otomobildeki Rabia B, Hüseyin Ö. ve Yaşar K. yaralanmış, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine A. kurtarılamamıştı.