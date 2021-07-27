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Kütahya'da halk pazarında aşı kampanyası

Son dakika... Aşılama hız kesmeden devam ediyor. Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde mobil ekipler tarafından halk pazarında (Covid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.

Kütahya'da halk pazarında aşı kampanyası
İHA

27.07.2021, 11:03

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde (Covid -19) aşısını halkımızın daha rahat ulaşabileceği alanlara taşımak amacıyla oluşturulan mobil aşı ekiplerimizce, vatandaşlarımıza ilçe halk pazarında aşılama yapıldı.

Hedefimiz en kısa sürede ilçemiz ve köylerinde tüm vatandaşlarımızın aşısının yapılmış olmasını sağlamak. Aşı sürecinde ne kadar başarılı olursak, Korona virüs yayılımını o kadar çabuk durdurmuş oluruz. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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