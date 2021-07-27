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Haberler Kütahya Simav'da kablo hırsızlarına suçüstü

Simav'da kablo hırsızlarına suçüstü

Son dakika... Kütahya’nın Simav ilçesinde, haberleşme ve enerji nakil kablolarını keserek çaldığı iddia edilen 2 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Simav'da kablo hırsızlarına suçüstü
İHA

27.07.2021, 10:12

Son dakika alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilinde Simav'a bağlı Sarkatlar köyü ve Taşköy arasında haberleşme ve enerji nakil kablolarını keserek çalan kişilerin, tespit edilen plaka doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İlçeye Bağlı Gılmanlar köyü yakınlarında yakalanan şahısların araçlarında kablo kesiminde kullanılan gereçler ile çalınan kablolar ele geçirildi.
Şüpheli 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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