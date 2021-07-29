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Haberler Kütahya Gediz’de arazi yangını

Gediz’de arazi yangını

Son dakika... Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen tarla yangınında 25 dönümlük arazi yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gediz’de arazi yangını
İHA

29.07.2021, 13:39

Edinilen bilgiye göre Gediz ilçesine bağlı Göynükören köyünde Mustafa Karaca, Selim Can, Ahmet Cengiz'e ait tarlalarda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı ile Gediz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ekipleri ve Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Ormanlık alana da sıçrayan yangın köylülerin de söndürme çalışmalarına yardım etmesiyle kısa sürede söndürüldü.



Yangında 25 dönümlük arazinin yanı sıra 400 metrekare ormanlık alanın yandığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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