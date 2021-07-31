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Otomobille çarpışan tanker devrildi, asit yükü yola saçıldı; 4 yaralı

Ktahya'nın Tavşanlı ilçesinde, asit yüklü tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Tankerdeki asit ise yola saçıldı. Devrilen tanker ve dökülen asit nedeniyle trafiğe kapanan yol, temizlenmesinin ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.