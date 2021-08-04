Son dakika alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında hakkında Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş yakalama kararı bulunan M.S'nin (25) bir yolcu otobüsüyle Manisa'ya geldiğini tespit etti.
Otobüsü, Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi yakınlarında durduran Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi gözaltına alındı.
DEAŞ şüphelisi, Manisa'da yolcu otobüsünde yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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