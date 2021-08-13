Kütahya’da 11 yıllık tartışma ölümle bitti

KÜTAHYA Altıntaş'ta iki aile arasında 11 yıl önceye dayanan tarla anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı çatışmada baba Orhan Girgin (40) öldü, çocukları Ahmet ve Mehmet Girgin ağır yaralandı. İlçeye bağlı Oysu köyünde dün gece saat 22.00 sıralarında, 11 yıl önce tarla yüzünden mahkemelik olan Orhan Girgin ile M.S. (60), Harmanyeri mevkiinde karşılaşarak tartışmaya başladılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. husumetlileri Orhan (40), çocukları Ahmet (17) ve Mehmet Girgin'e (19) tabancayla ateş etti. Başına mermi isabet eden baba Orhan Girgin olay yerinde öldü. Ağır yaralanan çocukları Ahmet ve Mehmet Girgin'in tedavileri sürüyor.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI