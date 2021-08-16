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Kütahya'da riskli hastaya başarılı böbrek ameliyatı

Kütahya'da polikistik böbrek hastalığı bulunan bir kişi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) hastanesi hekimleri tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kütahya'da riskli hastaya başarılı böbrek ameliyatı
İHA

16.08.2021, 18:35

İki taraflı büyük böbrek (polikistik böbrek) hastalığı bulunan ve diyaliz tedavisi uygulanan 51 yaşındaki N.K. isimli hastaya, aort (damar) yırtılması sonrası kan sulandırıcı kullanması ve idrarında dirençli kan gelmesi nedeniyle ameliyat önerildi. Ankara ve Adana'da yer alan merkezlere de başvuran hastanın ameliyatını, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan deneyimli hekimler gerçekleştirdi.
Üroloji hekimleri Doç. Dr. Bekir Aras ve Dr. Öğretim Görevlisi İbrahim Güven Kartal tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
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