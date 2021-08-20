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Kütahya'da feci kaza! Park halindeki otomobil...

Kütahya'nın Emet ilçesinde park halindeki otomobilin üstüne elektrik direği devrildi. Olay esnasında otomobilin içerisinde kimsenin olmaması büyük şans olarak değerlendirildi.

Kütahya'da feci kaza! Park halindeki otomobil...

20.08.2021, 12:52

Olay, Kaynarca Mahallesi Kaynarca Camii yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki 43 FH 242 plakalı otomobilin üstüne, çürümüş elektrik direği düştü. Olay esnasında otomobilin içerisinde kimsenin olmaması büyük şans olarak değerlendirildi.

Vatandaşlar ilçede çürümüş ve yıkılma tehlikesi olan elektrik direkleri olduğunu söyleyerek kısa sürede yetkililer tarafından gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

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