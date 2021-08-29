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Haberler Kütahya Hisarcık pazar yerinde Kovid-19 aşı standı kuruldu

Hisarcık pazar yerinde Kovid-19 aşı standı kuruldu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde vatandaşların daha kolay erişimi için kapalı pazar yerinde Kovid-19 aşı noktası kuruldu.

Hisarcık pazar yerinde Kovid-19 aşı standı kuruldu
İHA

29.08.2021, 17:20 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021, 17:21

İlçe Devlet Hastanesi sağlık personelince pazar yerine kurulan stantta pazarcı esnafına ve vatandaşlara Sinovac ile Biontech aşısı uygulandı. Aşı olan vatandaşlardan İbrahim Karadana, ilk iki aşısını Sinovac, üçüncü aşısını ise pazar yerinde Biontech yaptırdığını belirterek, "Bütün vatandaşlarımız aşısını yaptırsın. Çok güzel bir uygulama bizler memnun olduk" dedi.



Aşı standında sağlık personelince aşıyla ilgili soruları olan vatandaşlara bilgi verildi. Vatandaşlar, aşılarını yaptırdıktan sonra alışverişlerini tamamladı.

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