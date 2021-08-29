Hisarcık pazar yerinde Kovid-19 aşı standı kuruldu

İlçe Devlet Hastanesi sağlık personelince pazar yerine kurulan stantta pazarcı esnafına ve vatandaşlara Sinovac ile Biontech aşısı uygulandı. Aşı olan vatandaşlardan İbrahim Karadana, ilk iki aşısını Sinovac, üçüncü aşısını ise pazar yerinde Biontech yaptırdığını belirterek, "Bütün vatandaşlarımız aşısını yaptırsın. Çok güzel bir uygulama bizler memnun olduk" dedi.





Aşı standında sağlık personelince aşıyla ilgili soruları olan vatandaşlara bilgi verildi. Vatandaşlar, aşılarını yaptırdıktan sonra alışverişlerini tamamladı.

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