İlçe Devlet Hastanesi sağlık personelince pazar yerine kurulan stantta pazarcı esnafına ve vatandaşlara Sinovac ile Biontech aşısı uygulandı. Aşı olan vatandaşlardan İbrahim Karadana, ilk iki aşısını Sinovac, üçüncü aşısını ise pazar yerinde Biontech yaptırdığını belirterek, "Bütün vatandaşlarımız aşısını yaptırsın. Çok güzel bir uygulama bizler memnun olduk" dedi.
İkinci kez Kovid-19'a yakalanan hasta aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor
Aşı standında sağlık personelince aşıyla ilgili soruları olan vatandaşlara bilgi verildi. Vatandaşlar, aşılarını yaptırdıktan sonra alışverişlerini tamamladı.
Hisarcık pazar yerinde Kovid-19 aşı standı kuruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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