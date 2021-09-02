  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Kaybolduktan 17 saat sonra bulundu

Kaybolduktan 17 saat sonra bulundu

Kütahya’da evinden çıktıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki Niyazi Ceylan, ailesinin başvurusu üzerine kurulan 60 kişilik ekibin araştırmasıyla 17 saat sonra 20 kilometre mesafedeki yaylada sağ olarak bulundu.

Kaybolduktan 17 saat sonra bulundu
DHA

02.09.2021, 18:03

Lütfiye köyünde oturan Niyazi Ceylan, dün saat 20.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra, kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi çevrede yaptığı aramada Ceylan'ı bulamayınca Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri 60 kişilik araştırma ekibi kurdu. Köylülerin de destek verdiği ekip, köy ve çevresinde arama yaptı. Yaklaşık 17 saat sonra, köyüne 20 kilometre mesafedeki İnli Yaylası'nda sağ olarak bulunan Ceylan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaybolduktan 17 saat sonra bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.