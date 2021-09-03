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Kütahya’ya 111 doktor kadrosu daha

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Sağlık Bakanlığıyla gerçekleştirdikleri görüşmeler neticesinde Kütahya’ya 9’u uzman olmak üzere toplam 111 doktor kadrosu tahsis edildiğini belirtti.

Kütahya’ya 111 doktor kadrosu daha
İHA

03.09.2021, 11:58

Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerimizin istekleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde, 100'üncü dönem Devlet Hizmet Yükümlüğü kapsamında Kütahya'mıza 9'u uzman olmak üzere toplamda 111 doktor kadrosu tahsis edilmiştir. 9 Eylül'de gerçekleşecek olan kura sonrası görevlerine başlayacak olan doktorlarımıza şimdiden 'Hoş geldiniz' diyor, başarılar diliyorum. Yeni atamalar ilimize ve ilçelerimize hayırlı olsun. Taleplerimize göstermiş oldukları teveccüh için Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyorum. Her şeyin başı sağlık. Hemşerilerimizin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz. AK Parti olarak Kütahya'mızın sağlık ordusu ve sağlık altyapısının gücüne güç katmaya devam edeceğiz" dedi.
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