Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerimizin istekleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde, 100'üncü dönem Devlet Hizmet Yükümlüğü kapsamında Kütahya'mıza 9'u uzman olmak üzere toplamda 111 doktor kadrosu tahsis edilmiştir. 9 Eylül'de gerçekleşecek olan kura sonrası görevlerine başlayacak olan doktorlarımıza şimdiden 'Hoş geldiniz' diyor, başarılar diliyorum. Yeni atamalar ilimize ve ilçelerimize hayırlı olsun. Taleplerimize göstermiş oldukları teveccüh için Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyorum. Her şeyin başı sağlık. Hemşerilerimizin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz. AK Parti olarak Kütahya'mızın sağlık ordusu ve sağlık altyapısının gücüne güç katmaya devam edeceğiz" dedi.
Kütahya’ya 111 doktor kadrosu daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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