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Haberler Kütahya Simav Kaymakamı görevine başladı

Simav Kaymakamı görevine başladı

Kütahya’nın Simav ilçesine, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaymakam olarak atanan Bahattin Alp Arslanköylü görevine başladı. 6 yıldan beri Simav'da görev yapan İlçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Ankara'ya atandı.

Simav Kaymakamı görevine başladı
İHA

06.09.2021, 15:31 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021, 15:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar hakkında 2021-412 no'lu kararın Resmi Gazete'de yayınlaması ile, Sakarya'nın Ferizli ilçesi Kaymakamı iken Simav Kaymakamı olarak atanan Bahattin Alp Arslanköylü görevine başladı.

6 yıldan bu yana Simav'da görev yapan İlçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Ankara'nın Yenimahalle Kaymakamı olarak atandı.

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