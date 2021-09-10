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Haberler Kütahya Kömür ocağında göçük: 1 yaralı

Kömür ocağında göçük: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kömür ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.

Kömür ocağında göçük: 1 yaralı
İHA

11.09.2021, 00:10

Edinilen bilgiye göre, Tunçbilek beldesinde Garp Linyitleri İşletmesi'ne ait Ömerler Yeraltı Kömür Ocağı'nda akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi. Meydana gelen göçükte Muzaffer Gürsoy (43) yaralı olarak iş arkadaşları ve kurtarma ekipleri tarafından göçük altından çıkartıldı. Yaralı işçi, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gürsoy'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olayla alakalı güvenlik güçleri inceleme başlattı.
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