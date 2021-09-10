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Haberler Kütahya Kütahya'da üretilen dev çini fiyatı ile dudak uçuklattı

Kütahya'da üretilen dev çini fiyatı ile dudak uçuklattı

Kütahyalı çini sanatçısı Cengiz Dayan mesleğinde bir ilk gerçekleştirdi ve tam 210 santimetre uzunluğunda bir vazo imal etti. Tamamen el emeği olduğuu belirtilen vazonun fiyatı ise dudak uçuklattı.

Kütahya’da üretilen dev çini fiyatı ile dudak uçuklattı
İHA

10.09.2021, 11:08 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021, 11:09

Kütahya çinicilik tarihinde bir ilk gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Dayan, "Uzun süredir çini mesleğini icra ediyorum. Mesleğimde bir ilki gerçekleştirmek hayalimdi. Bunu 210 santimetre boyunca dev bir vazo yaparak gerçekleştirdim. Bu vazo tamamen el emeği göz nuru dökülerek 6 ayda meydana geldi. Çinicilikte bir eserin tek elden çıkması önemlidir. Aylar süren emek sonrası böyle bir eseri ortaya çıkarmanın sevinci yaşıyorum. Dev çiniyi satış mağazamda sergiliyorum.

Ayrıca sosyal medyada da paylaşım yaptık ve çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Bir çok müşterim dev vazoyu hayranlıkla izledikten sonra fiyatını sorup, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bu vazoyu iyi bir ev, iyi bir araba fiyatını satabilirim. Fiyat olarak 400 bin TL olarak belirledim. Onlarca kişi söz konusu fiyatın yüksek çok olduğunu belirtti. Bu bizim hayalimizin değeri ve böyle değerlendirilmeli" diye konuştu.

Cengiz Dayan, bundan sonra da mesleğinde ilklere imza atmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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