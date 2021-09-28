Motosiklet tutkunu Nazlı ölüme 69 gün direnebildi

Kütahya'da ters yönde giden Ahmet Ş'nin otomobille çarptığı motosikletli Nazlı Asıldan (21), hastanede 69 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Genç kızın ölümü, ailesini ve yakınlarını kahretti. Kaza 19 Temmuz'da, Kütahya- Eskişehir yolunda yaşanmıştı. Karşı şeride geçmek için ters yönde giden Ahmet Ş'nin kullandığı 43 ACH 332 plakalı araç, Nazlı Asıldan'ın kullandığı 43 AAY 552 plakalı motosiklete hızla çarptı. SERBEST BIRAKILDI

Kazada genç kızın motosikleti parçalanırken, kendisi de ağır yaralanarak, gelen sağlık ekipleri tarafından Evliya Çelebi Eğitim Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ancak yoğun bakımdaki Nazlı ölüme 69 gün direnebildi. Ters yöne girerek genç kızın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Ahmet Ş. ise tedavisinin ardından serbest bırakılmıştı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI