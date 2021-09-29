Kaza, Tavşanlı ilçesi Kavaklı Mahallesi Sağlık caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Sağlık Caddesi'nden Moymul Mahallesi istikametine gitmekte olan sürücü M.E. idaresindeki 43 UZ 127 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücüsü M.E. ile yanında yolcu olarak bulunan A.E. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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