Kütahya’da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, olayda yaralanan Büşra T'nin (27) eşi Fatih T, kayınvalidesinin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Vücudunda kırıklar oluşan genç kadın ve karnındaki bebeğin ise hayati tehlikeyi atlattığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da 27 Eylül'de, Yunus Emre Mahallesi Oba Sokak'taki bir binanın 3. katında ikamet eden 2 çocuk annesi Büşra T. (27), henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden beton zemine düşerek yaralanmış, ardından hastaneye kaldırılmıştı.