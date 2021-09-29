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Haberler Kütahya Kütahya’da kavşaktaki kazada 1 kişi can verdi

Kütahya’da kavşaktaki kazada 1 kişi can verdi

Kütahya’da kavşaktaki kazada 1 kişi can verdi

29.9.2021

Kütahya Gediz'de iki aracın karıştığı kazada Kamil Çeltik (79) öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Uşak kara yolu Çeltikçi Kavşağı'nda yaşandı. Mustafa Şevik yönetimindeki 34 BFF 758 plakalı araç, Çeltik'in kullandığı 41 AFY 436 plakalı hafif ticari otomobille çarpıştı. Çeltik, kaza yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan eşi Adalet (72) ve kızı Semra Çeltik (36) ile diğer sürücüsü Şevik, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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