KÜTAHYA'DA 20 yıl önce öldürülerek yol kenarına atılan 25 yaşındaki Bedrettin Çeri'nin, babası Süleyman Çeri tarafından öldürtüldüğü ortaya çıktı. Cinayet masası ekipleri, azmettirici baba ile tetikçi Ramazan Ö.'yü gözaltına aldı.
Cinayetin ardından baba Süleyman Çeri'nin oğlunun fotoğraflarını kentin farklı bölgelerine asarak, katilin bulunması için çağrıda bulunduğu öğrenildi. Olayın aile içi meselelerden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
■ MURAT ŞENBAKLAVACI
20 yıllık cinayetin azmettiricisi baba çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.