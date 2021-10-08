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Haberler Kütahya 20 yıllık cinayetin azmettiricisi baba çıktı!

20 yıllık cinayetin azmettiricisi baba çıktı!

20 yıllık cinayetin azmettiricisi baba çıktı!

8.10.2021

KÜTAHYA'DA 20 yıl önce öldürülerek yol kenarına atılan 25 yaşındaki Bedrettin Çeri'nin, babası Süleyman Çeri tarafından öldürtüldüğü ortaya çıktı. Cinayet masası ekipleri, azmettirici baba ile tetikçi Ramazan Ö.'yü gözaltına aldı.

Cinayetin ardından baba Süleyman Çeri'nin oğlunun fotoğraflarını kentin farklı bölgelerine asarak, katilin bulunması için çağrıda bulunduğu öğrenildi. Olayın aile içi meselelerden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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