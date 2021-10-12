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Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da polis ekiplerince iki şahsın üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 202,77 gram metamfetamin, 0.99 gram bonzai ve 5.58 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu
İHA

12.10.2021, 18:20

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde T. K. ve S. Y. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönünde bilgiye ulaştı. Harekete geçen ekipler iki şüphelinin bulunduğu aracı Kütahya girişinde durdurdu. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, 202,77 gram metamfetamin, 0.99 gram bonzai maddesi ve 1 adet payp ele geçirildi. T. K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise, 5.58 gram esrar maddesi, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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