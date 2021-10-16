  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Kütahya’da görme engellilere beyaz baston ve konuşan saat dağıtıldı

Kütahya’da görme engellilere beyaz baston ve konuşan saat dağıtıldı

Kütahya’da Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü münasebetiyle görme engellilere ücretsiz beyaz baston ve konuşan saat dağıtımı gerçekleştirildi.

Kütahya’da görme engellilere beyaz baston ve konuşan saat dağıtıldı
İHA

16.10.2021, 20:32 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021, 20:59

Altınokta Körler Derneği Kütahya Şubesinde düzenlenen programda konuşan Kütahya Altınokta Körler Derneği Başkanı İsmail Barış, "Yüreği güzel insan çok kıymetli bir büyüğümüz derneğimize 30 adet ücretsiz Beyaz Baston ve 30 adet konuşan saat bağışında bulundu. Bizler de bugün burada gerçekleştirmiş olduğumuz programla görme engelli arkadaşlarımıza bunları takdim ediyoruz. Bizlere bu şekilde katkıda bulunan değerli büyüğümüze şahsım ve bütün görme engelli arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Beyaz Baston bizim özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolüdür. Ancak bizlerin bu bastonlarımızı bağımsız ve özgürce kullanmamız için kaldırımlarda kılavuz yolları ihtiyacımız var. Bu arada yapılan kılavuz yollarında vatandaşlarımız tarafından işgal edilmemesi gerekmektedir. Maalesef bazı vatandaşlarımız kılavuz yolların üzerine araçlarını park ediyorlar ve yine bazı esnaflarımız malzemelerini koyuyorlar. Ben bu hususta bütün vatandaşlarımızı daha hassas olmaya davet ediyorum" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya’da görme engellilere beyaz baston ve konuşan saat dağıtıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.