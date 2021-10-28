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Haberler Kütahya Kütahya’ya 15 uzman doktor ve 3 doktor kadrosu tahsis edildi

Kütahya’ya 15 uzman doktor ve 3 doktor kadrosu tahsis edildi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Sağlık Bakanlığınca Kütahya’ya 15 uzman doktor ve ayrıca 3 doktor kadrosu tahsis edildiği müjdesini verdi.

Kütahya’ya 15 uzman doktor ve 3 doktor kadrosu tahsis edildi
İHA

28.10.2021, 14:19

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun konuyla ilgili yaptığı açıklamada," Sağlık Bakanlığımızın 101. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Münhal Kadroları kapsamında Kütahya'mıza, Aile Hekimliği, Algoloji, Anesteziyoloji ve Renimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermotoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Geriatri, Göz Hastalıkları, KBB, Ortopedi, İç Hastalıkları ve Üroloji branşlarında olmak üzere toplam 15 uzman doktor, ayrıca 3 doktor kadrosu tahsis edilmiştir. Taleplerimize göstermiş oldukları teveccüh için Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyorum. Değerli hekimlerimize şimdiden "hoş geldiniz" diyor, başarılar diliyorum. Yeni atamalar ilimize ve ilçelerimize hayırlı olsun" dedi.
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