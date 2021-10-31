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Haberler Kütahya Aizanoi Antik Kenti’nden tarih fışkırıyor

Aizanoi Antik Kenti’nden tarih fışkırıyor

Aizanoi Antik Kenti’nden tarih fışkırıyor

31.10.2021

KÜTAHYA Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde "Afrodit" ile "Dionysos" heykelinin baş kısmının gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Vali Çelik, "Kütahya'mızın dillere destan antik kenti Aizanoi'den adeta tarih fışkırıyor. Penkalas Çayı'nda muazzam bir sürprizle karşılaştık" dedi.
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