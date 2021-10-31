KÜTAHYA Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde "Afrodit" ile "Dionysos" heykelinin baş kısmının gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Vali Çelik, "Kütahya'mızın dillere destan antik kenti Aizanoi'den adeta tarih fışkırıyor. Penkalas Çayı'nda muazzam bir sürprizle karşılaştık" dedi.
Aizanoi Antik Kenti’nden tarih fışkırıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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