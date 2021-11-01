750 liralık ceviz kırma makinesini 50 TL’ye kendisi yaptı

Müdür İbrahim Sezer, iki günde hurda malzemelerden yaptığı ceviz kırma makinesinin cevizin yanı sıra değiştirilebilen bıçakları sayesinde fındık ve badem kırabildiğini, ayrıca kırma ve çizme zeytin yapabildiğini söyledi.





Müdür Sezer," Ceviz kırma makinası yapımında tamamı atık inşaat demiri, demir saç ve stoker bölümü de atık saç parçası kullandım. Stokeri 5 kilo ceviz alıyor ve ortalama 5 dakikada kırma işlemini tamamlıyor. Piyasada ki benzerlerinden farklı olarak bıçak ayar vidası ile cevizin her ebatını, bunun yanında kolay değiştirilebilen bıçakları sayesinde fındık ve badem kırabiliyor, kırma ve çizme zeytin yapabiliyor.

Ceviz kırma makinesi yapımında kullandığım metal kesme taşı, kaynak elektrotu ve vidalar bana 50 TL'ye mal oldu. Piyasada bu özellikteki ceviz kırma makinesinin fiyatı 350 ve 750 TL arasında değişiyor" dedi.