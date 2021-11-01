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Düğün konvoyunda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Kütahya'da düğün konvoyunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.