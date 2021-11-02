Düğün konvoyundaki 5 araç birbirine girdi

Kütahya'da düğün konvoyunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Sera köprülü kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine giden düğün konvoyunda önündeki araçların durduğunu fark etmeyen otomobil sürücüsü, zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada, Havva Zehra Kahraman (5) ve Şerife Demirel (47) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI