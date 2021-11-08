Stat önünde aşı noktası! Aşıları eksik olunca amatör futbol maçına girmelerine izin verilmedi

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor ile Evliya Çelebi Azotspor karşılaşması öncesi stada girmek isteyen seyirciler HES kodu ile sorgulandı.

Sorgulama anlarında aşıları eksik olan taraftarlar alınmadı ve isteyenlere kapıda bulunan sağlık görevlilerince aşı yapıldı. Bu arada karşılaşmaya 12 yaş altındaki çocuklar da alınmadı.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar da aşı yapılabildiği afişini görerek uğradılar ve aşılarını oldular.