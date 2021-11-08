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Haberler Kütahya Stat önünde aşı noktası! Aşıları eksik olunca amatör futbol maçına girmelerine izin verilmedi

Stat önünde aşı noktası! Aşıları eksik olunca amatör futbol maçına girmelerine izin verilmedi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde amatör futbol maçını izlemek için stada girmek isteyen taraftarlardan PCR testi, HES Kodu ve aşı istendi, eksik aşıları olanlara kapı önünde Covid-19 aşısı yapıldı.

Stat önünde aşı noktası! Aşıları eksik olunca amatör futbol maçına girmelerine izin verilmedi
İHA

08.11.2021, 12:03

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor ile Evliya Çelebi Azotspor karşılaşması öncesi stada girmek isteyen seyirciler HES kodu ile sorgulandı.

Sorgulama anlarında aşıları eksik olan taraftarlar alınmadı ve isteyenlere kapıda bulunan sağlık görevlilerince aşı yapıldı. Bu arada karşılaşmaya 12 yaş altındaki çocuklar da alınmadı.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar da aşı yapılabildiği afişini görerek uğradılar ve aşılarını oldular.

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