KÜTAHYA'DA su tahliye kanalındaki beton menfeze çarpan kamyonetin sürücüsü Ercan Fındık (60) hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolunda meydana geldi. Ercan Fındık yönetimindeki 34 BDE 888 plakalı kamyonet, su tahliye kanalına devrilerek yaklaşık 80 metre sürüklendikten sonra beton menfeze çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan eşi Meryem Fındık (49) çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
■ MURAT ŞENBAKLAVACI
Kanala düşen kamyonet sürücüsü öldü, eşi yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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