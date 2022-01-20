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Haberler Kütahya Domaniç Dağları'nda kar kalınlığı yarım metreyi geçti

Domaniç Dağları'nda kar kalınlığı yarım metreyi geçti

Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan bin 500 rakımlı Domaniç Dağları'nda kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bölgede kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

İHA

20.01.2022, 12:00

Domaniç Dağları’nda kar kalınlığı yarım metreyi geçti

Domaniç Dağları'nda 3 gündür aralıksız etkili olan kar yağışı yer yer tipiye dönüşüyor. Yollarda kar birikintisi ve buzlanma olması nedeniyle bazı bölgelerde sürücüler zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri greyderler ve kar küreme araçları ile yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kolluk kuvvetleri tarafından ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine ise izin verilmiyor.



Bölgede kar kalınlığının 51 santimetre olarak ölçüldüğünü belirten vatandaşlar, "Kar berekettir. Barajlar göletler dolsun" dediler.