Yıllardır ahşabı dantel gibi işliyor: Öğrenmek isteyen herkese öğretmeye hazırım

Kütahya Mescid-i Aksa Camii'nde imam hatip olarak görev yapan Osman Arslan, naht sanatına yıllar önce hobi olarak başladığını ifade etti. Herhangi bir ustadan ders almadan deneme yanılma yoluyla kendini geliştirerek zaman içinde ustalaşan Arslan, büyük sabır ve zahmetle ahşabı Osmanlı ve Selçuklu dönemi motifleriyle süslüyor.

Naht eserlerin ustasının iç dünyasını yansıttığını kaydeden Osman Arslan, "Bilindiği gibi, bu sanata ilgi çok fazla değildi. Ancak son yıllarda özellikle gençlerimiz ilgi gösteriyor. Çok sayıda gencimiz atölyeme gelerek naht sanatı ile ilgili bilgiler alıp öğrenmek istiyor. Ben, meraklı olup da öğrenmek isteyen herkese sanatımı öğretmeye hazırım" diye konuştu.





Arslan'ın ceviz, akasya, kayın ve ardıç gibi ağaçlarla yaptığı eserler, camileri, sanatseverlerin evlerini ve sanat galerilerini süslüyor.



Sanatçı Osman Arslan, boyutlarına ve detaylarına göre bazı eserleri bir haftada, bazılarını da 2-3 ayda tamamladığını dile getirdi. Arslan, naht sanatının, hat sanatıyla yazılan yazıların oyma, kakma, kabartma ve yakma teknikleriyle ahşaba işlenmesiyle ortaya çıkan motifin, ahşap oyma ve işleme teknikleriyle ayrıştırılmasıyla oluştuğunu sözlerine ekledi.