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Haberler Kütahya Kütahya’da aranan FETÖ’cü Bolu’da mağarada yakalandı

Kütahya’da aranan FETÖ’cü Bolu’da mağarada yakalandı

12.2.2022

Kütahya’da aranan FETÖ’cü Bolu’da mağarada yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan sözde Kütahya koordinatörü 'Salih' kod adlı mahrem imam M.Y'nin Bolu'nun Seben ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. M.Y'nin saklandığı eve operasyon düzenleyen ekipler, şahsın kaçtığını belirledi. Bölgede yapılan arama çalışmalarında M.Y. saklandığı mağarada yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından Kütahya'ya gönderildi.