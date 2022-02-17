Lise öğretmenini darp eden öğrenci serbest

KÜTAHYA'DA Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Remzi Özdemir, öğrencisi E.Ç. tarafından sınıfta darp edildi. Özdemir'e 5 gün 'iş göremez' raporu verilirken, 11. sınıf öğrencisi E.Ç, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay sonrası Türk Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Mehmet Altınok ve sendika üyeleri, Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak duruma tepki gösterdi. Altınok, "Öğretmenimiz Remzi Özdemir, öğrencisi tarafından insan onurunu ayaklar altına alan bir şiddete maruz kalmıştır. Öğretmene şiddeti lanetliyor ve bir daha kamuoyunda benzer hadiselerle gündeme gelmemeyi ümit ediyoruz" dedi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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