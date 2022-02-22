Kütahya’da İyi Partili ilçe başkanı öldürüldü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İyi Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Simav ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, Sönmez'i bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahısların alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu ileri sürüldü.



Polis, cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.



İyi Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, "Partimizin Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve partimize sabırlar dilerim" şeklinde açıklama yaptı.

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