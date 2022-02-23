Öldüren dedikodu

Kütahya'da Mert Can Kanat, (19) annesiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i (58) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan genç, Uşak'taki amcasının yanında yakalanırken gencin babası da gözaltına alındı. Korkunç olay, Şaphane ilçesinde yaşandı. İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, aynı ilçede yaşayan Erdal Kanat'ın eşiyle gönül ilişkisi yaşadı. Eşinin başkasıyla gönül ilişkisi kurduğu dedikodusu üzerine Erdal Kanat, eşinin sevgilisi olduğu ileri sürülen Mehmet Sönmez ile Simav ilçesinde buluştu.

AMCASININ EVİNDE ÇIKTI

Bir süre yürüyen ikili bankta otururken arkalarından gelen Erdal Kanat'ın oğlu Mert Can Kanat, Mehmet Sönmez'i boynundan ve karnından 3 kez bıçaklayıp kaçtı. Erdal Kanat ise yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sönmez, ambulansla kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçtığı amcasının evinde yakalanan Mert Can Kanat, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti.

Babası Erdal Kanat ile Mehmet Sönmez'in buluştuklarını öğrendikten sonra onları takip edip bankta oturduğu sırada bıçakladığını anlatan Mert Can Kanat, "Annem ile Mehmet Sönmez arasında beraber çalıştıkları dönemde aşk yaşadıklarına dair dedikodular çıktı. Bu dedikodulardan sonra kendisinden nefret etmeye başladım. Yaklaşık 2 ay önce annemi hastaneye götürdüğümde Mehmet Sönmez, iki defa annemi aradı. Mesajlaştıklarını da gördüm. O dönemden beri Mehmet Sönmez'i öldürmeyi düşündüm. Babamla sanayide buluşacaklarını öğrendim. Onları takip ettim. Bankta otururlarken yanlarına gidip bıçakladım. Babam o sırada şok geçirdi. Otostop çekerek Uşak'a gittim. Amcam beni polise teslim edeceğini söyledi. Eve gittik, konuştuk, sonra da polisler geldi" dediği belirtildi.

Öte yandan Mert Can Kanat'ın babası Erdal Kanat da Simav ilçesinde gözaltına alındı.

KAZIM YÖRÜKÇE