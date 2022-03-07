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Haberler Kütahya Meteoroloji'den Kütahya ve ilçelerine uyarı: Kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'den Kütahya ve ilçelerine uyarı: Kar yağışı bekleniyor

Soğuk hava etkisini yeniden göstermeye başlıyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre yarından itibaren Kütahya ve ilçelerinde kar yağışı bekleniyor. Yağışın Perşembe günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İHA

07.03.2022, 16:38

Meteoroloji’den Kütahya ve ilçelerine uyarı: Kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kütahya'nın 8 Mart 2022 Salı günü akşam saatlerinden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava nedeniyle azalarak hafta boyunca mevsim normallerinin 5-9 oC altına düşeceği tahmin ediliyor. Yağışların; 8 Mart Salı aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, 9 Mart Çarşamba karla karışık yağmur ve kar yağışlı ve 10 Mart Perşembe gününden itibaren periyot sonuna kadar aralıklı kar yağışlı olması beklenmektedir" denildi.