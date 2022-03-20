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Haberler Kütahya Polis araçlarını durdurdu üstlerinden 40 bin liralık çalıntı altın çıktı

Polis araçlarını durdurdu üstlerinden 40 bin liralık çalıntı altın çıktı

Küthya'da araçları durdurulan iki şüpheli kadının üzerinden 40 bin lira değerinde çalıntı ziynet eşyası çıktı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA

20.03.2022, 09:51 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022, 09:52

Polis araçlarını durdurdu üstlerinden 40 bin liralık çalıntı altın çıktı

Kütahya'da çalıntı ziynet eşyalarıyla yakalanan şüpheli 2 kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında bir otomobili durdurdu.

Araçtaki A.C. (21) ve N.C'nin (19) hırsızlık suçundan arandıkları belirlendi.

Yapılan üst aramalarında yaklaşık 40 bin lira değerinde çalıntı olarak değerlendirilen ziynet eşyaları bulunan zanlılar, gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki iki evden şüphelilerce çalındığı belirlenen ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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