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Haberler Kütahya Kütahya'da ana trafoda yangın! Mahalleli büyük panik yaşadı

Kütahya'da ana trafoda yangın! Mahalleli büyük panik yaşadı

Kütahya'da dün Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki elektrik dağıtımını sağlayan bir trafoda yangın çıktı. Trafo yangını nedeniyle 11 mahallede elektrik kesintisi meydana geldi. Yaşanan patlama ve çıkan yangından dolayı kesilen elektrik akımları trafonun değiştirilmesi sonrasında yeniden verildi.

İHA

30.04.2022, 09:49

Edinilen bilgilere göre, 30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki bir elektrik trafosunda ısınmadan dolayı önce patlama daha sonra da yangın çıktı.

Kütahya’da ana trafoda yangın! Mahalleli büyük panik yaşadı

İhbar üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler tarafından elektrik akımı kesilerek, itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edildi.

Kütahya’da ana trafoda yangın! Mahalleli büyük panik yaşadı

Yangının söndürülmesi sonrasında zarar gören trafo, görevliler tarafından değiştirildi.

Kütahya’da ana trafoda yangın! Mahalleli büyük panik yaşadı

Yaşanan patlama ve çıkan yangından dolayı kesilen elektrik akımları trafonun değiştirilmesi sonrasında yeniden verildi.

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