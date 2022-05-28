  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Alkollü sürücünün polisten kaçışı uzun sürmedi

Alkollü sürücünün polisten kaçışı uzun sürmedi

Kütahya'da 28 yaşındaki Furkan Çetin aracıyla yolda ilerlediği sırada polisin 'dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı, ve polis ekiplerini peşine taktı. Bir süre sonra aracının kontrolünü kaybeden Çetin, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan Çetin’in 1,08 promil alkollü olduğu belirlendi.

DHA

28.05.2022, 13:17 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022, 13:18

Alkollü sürücünün polisten kaçışı uzun sürmedi

Kütahya'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan Furkan Çetin (28), otomobiliyle park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan Çetin'in 1,08 promil alkollü olduğu belirlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Yunus Timleri, Fuatpaşa Mahallesi'nde dün gece denetim yaparken, 43 PG 049 plakalı otomobilin sürücü Furkan Çetin'e 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ihtara uymadı, yoluna devam etti. Ekipler de Çetin'in peşine düştü. Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada hafif yaralanan Çetin, yaya olarak kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.



Yapılan kontrollerde Çetin'in 1,08 promil alkollü olduğu belirlenen Furkan Çetin, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA