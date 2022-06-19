Bulgar ailenin otomobili duvara çarpıp takla attı

Bulgaristan uyruklu ailenin otomobili, Kütahya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçtaki Ninkova Parashkevova (67) adlı kadın sıkışarak hayatını kaybederken, 3 kişi de ekiplerin çalışmasıyla araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Korkunç kaza, Kütahya- Eskişehir karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Tatil için Bulgaristan'dan Afyonkarahisar'a gittiği öğrenilen Petar Ivanov Petrov'un (35) kullandığı EH 1119 KM plakalı otomobil yoldan çıkarak bir akaryakıt istasyonunun beton duvarına çarptı ve takla attı. Çevredekilerin polis, sağlık ve itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, ters dönen otomobilde sıkışan Ninkova Parashkevova'nın öldüğünü belirledi. Sürücü Petar Ivanov Petrov ile eşi Nadrzhda Nikolaeva Petrova (38) ve çocukları Kristiyana Petrova (10) ise yaralandı. Kurtarma ekiplerinin uzun süren çabaları sonrasında araçtan çıkarılan yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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