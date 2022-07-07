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Haberler Kütahya Oğlunu öldürten baba 21 yıl sonra cezaevinde

Oğlunu öldürten baba 21 yıl sonra cezaevinde

7.7.2022

Oğlunu öldürten baba 21 yıl sonra cezaevinde

KÜTAHYA'DA 21 yıl önce öz oğlunu öldürtmeye azmettirmek suçuyla yargılanan Salim Çeri (70), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tasarlayarak adam öldürme suçundan yargılanan tetikçi Ramazan Özkul (52) ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Kütahya'da 2001'de Porsuk Çayı yakınında Bedrettin Çeri'nin (25) başından ve göğsünden vurulmuş halde cesedi bulunmuştu. Cinayet dosyası faili meçhul olarak kalırken, 20 yıl sonra soruşturma savcısının zamanaşımına çok az bir süre kala dosyayı yeniden ele alması korkunç gerçeği ortaya çıkarmıştı. ■ İHSAN KARATAŞ

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