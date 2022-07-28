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Haberler Kütahya Kütahya'da Tokyo drift esintileri: Tofaşlı sürücü bakın ne yaptı...

Kütahya'da Tokyo drift esintileri: Tofaşlı sürücü bakın ne yaptı...

Kütahya kent merkezinde yaşanan olayda, drift yapmaya çalışan sürücü halk otobüsüne çarptı. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte harekete geçen trafik magandası, diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye attığı kazayı gerçekleştirdi. O anlar kameralara yansıdı.

İHA

28.07.2022, 16:27

Kütahya'da drift yapan bir sürücü, durakta bekleyen halk otobüsüne çarptı. Drift ve çarpma anı saniye saniye kaydedildi.

Kütahya’da Tokyo drift esintileri: Tofaşlı sürücü bakın ne yaptı...

Kütahya kert merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde bir sürücü, diğer sürücülerle birlikte kımızı ışıkta bekliyor.

Trafik ışıklarının yeşile dönmesiyle harekete geçen sürücü sola dönerek drift yaptı.

Kütahya’da Tokyo drift esintileri: Tofaşlı sürücü bakın ne yaptı...

Sürücü daha sonra durakta bekleyen halk otobüsüne çarptı.

Diğer sürücülerin de tehlike atlattığı olay, maddi hasırlı olarak atlatıldı.

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