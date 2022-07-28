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Kütahya'da Tokyo drift esintileri: Tofaşlı sürücü bakın ne yaptı...

Kütahya kent merkezinde yaşanan olayda, drift yapmaya çalışan sürücü halk otobüsüne çarptı. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte harekete geçen trafik magandası, diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye attığı kazayı gerçekleştirdi. O anlar kameralara yansıdı.