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Kütahya'da feci kaza: 4 yaralı var

Kütahya - Tavşanlı karayolunda meydana gelen kazada Mustafa S. hakimiyetindeki araç, Alaaddin K. yönetimideki çekiciye ve onun bağlı olduğu süt tankerine çarptı. Kazada, Mustafa S.'nin kullandığı araçta kendisi dahil 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.