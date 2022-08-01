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Kütahya'daki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı. Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, öğle saatlerinde Kışlademirli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

DHA

01.08.2022, 16:55

Kütahya’daki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kışlademirli köyü mevkindeki ormanda çıkan yangın, havadan helikopter desteğiyle kısa sürede söndürüldü.



Tavşanlı'nın Kışlademirli köyü mevkisindeki ormanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan helikopterin yanı sıra karadan dozer, 3 su ikmal aracı, 10 arazöz, 5 itfaiye aracı ile müdahale etti. Yangın, büyümeden kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 1 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü.



Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yangına kısa sürede müdahale edildiği belirtilerek, "Tavşanlı-Kışlademirli köyü civarında çıkan orman yangınına 7 dk içinde ilk müdahale yapıldı. Yeşil vatanımızı korumak için alevlerle savaşımız devam ediyor" denildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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