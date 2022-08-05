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Kütahya'da feci kaza: 5 yaralı var!

Kütahya'ya bağlı Tavşanlı ilçesinde Emet karayolu üzerinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Mehmet C.(63) kontrolündeki araç ile Sabit Ç. hakimiyetindeki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu her iki sürücü ve iki araç içinde bulunan yolcular yaralandı. Kazazedeler ambulansla hastaneye sevk edildi.

İHA

05.08.2022, 16:13

Kütahya’da feci kaza: 5 yaralı var!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Emet Karayolu 6. kilometresi Tepecik beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet C. (65) idaresindeki 43 UH 282 plakalı otomobil ile Sabit Ç., (71) idaresindeki 16 EF 268 plakalı otomobil Tepecik Beldesine dönüş yolundaki kavşakta çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ümmü C. (56), Fehminaz Ç. (63) ve Kemal Ç. (76) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet hastanesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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