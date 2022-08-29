Tur otobüsü 5 kişiye mezar oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Bursa Mudanya'ya giden tur otobüsü, iddiaya göre, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. 20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.





KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Can pazarının yaşandığı kazada 5 kişi hayatını kaybederken 36 kişi de yaralandığı belirlendi. Otobüs şoförü Kenan Yiğit (47) ile yolcular Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Mustafa Kemal Girgin (52) ile Fatih Kalemiş'in (54) yaşamını yitirdiği kaydedildi. Fatih Kalemiş'in, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yeni Mahalle'nin muhtarı olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 savcının görevlendirildiğini açıkladı. Öte yandan şarampole yuvarlanan otobüs, kazadan 6 saat sonra çekici ile kaldırılarak, incelenmek üzere otoparka götürüldü.

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