Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucu sakladıkları yer hayrete düşürdü!

Kütahya'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde ile bagaj döşemesinin içine gizlenen çoraplara sarılı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.