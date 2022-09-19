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Haberler Kütahya Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucu sakladıkları yer hayrete düşürdü!

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucu sakladıkları yer hayrete düşürdü!

Kütahya'da Şinasi Sarım ve İbrahim Yavuz isimli şahısların bulunduğu otomobil, emniyet güçlerinin şüphesi üzerine durduruldu. Yapılan arama sonucunda, aracın gizli bölmelerine yerleştrilmiş çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak silah ele geçirildi. Öte yandan, otomobilde bulunan şüpheli 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

DHA

19.09.2022, 12:56

Kütahya'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde ile bagaj döşemesinin içine gizlenen çoraplara sarılı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucu sakladıkları yer hayrete düşürdü!

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine Şinasi Sarım ve İbrahim Yavuz'un bulunduğu otomobili durdurdu.

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucu sakladıkları yer hayrete düşürdü!

Araçta yapılan aramada ön camın altında bulunan havalandırma boşluğuna gizlenmiş poşet içerisinde 306 gram metamfetamin ve 0,67 gram skunk uyuşturucu maddesi ile bagaj döşemesinin içine gizlenmiş, çoraplara sarılı 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucu sakladıkları yer hayrete düşürdü!

Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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