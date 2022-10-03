  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Beraber alkol aldıkları arkadaşlarını darbedip, aracını gasbettiler

Beraber alkol aldıkları arkadaşlarını darbedip, aracını gasbettiler

Kütahya'da, birlikte alkol aldıkları arkadaşları A.İ.E.S.'yi (22) darbederek otomobilini gasbeden 2 şüpheli, polis ekiplerince 1 saatte yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA

03.10.2022, 11:41

Beraber alkol aldıkları arkadaşlarını darbedip, aracını gasbettiler

Kütahya'nın Vefa Mahallesi'ndeki eğlence mekanına giden A.İ.E.S., arkadaşları M.Y. (23) ve Y.Y. (26), daha sonra Kütahya-Tavşanlı çevre yolundaki akaryakıt istasyonu önünde alkol almaya başladı. Burada çıkan kavgada 2 arkadaşı, A.İ.E.S.'yi darbetti. Daha sonra şüpheliler, A.İ.E.S.'nin otomobilini gasbederek kaçtı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.İ.E.S.'yi ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, A.İ.E.S.'ye ait 43 HC 657 plakalı otomobili Kütahya Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı önünde terk edilmiş buldu. Şüpheliler ise polisin 1 saatlik çalışma sonrası yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA