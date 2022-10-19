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Haberler Kütahya Kütahya'da FETÖ baskını! 61 şüpheli yakalandı!

Kütahya'da FETÖ baskını! 61 şüpheli yakalandı!

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 14 ilde gerçekleştirilen "Gazi Turgut Aslan" operasyonunda 61 şüpheli yakalanarak Kütahya'ya getirildi. Şüphelilerden 2'si kadın 7 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA

19.10.2022, 15:32

Kütahya’da FETÖ baskını! 61 şüpheli yakalandı!
Kütahya'da FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik eş zamanlı baskınlarda yakalanan 61 şüpheliden 2'si kadın 7 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik başlatılan 'Gazi Turgut Aslan' operasyonu kapsamında 14 ilde 61 şüpheli, yakalanarak Kütahya'ya getirildi. Şüphelilerden A.K., Ü.K., S.K., K.Ö., H.Ö., A.D. ve İ.Ş., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Operasyon kapsamında 99 adreste yapılan aramalarda 138 bin 680 lira, 70 bin 575 dolar, 2 bin 520 euro, 2 çeyrek altın, 2 adet bilezik, 1 adet altın bileklik ve çok sayıda cep telefonu ile bilgisayar ele geçirilmişti.
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